Заступник Віталія Кличка, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко заявив, що змінили назви тих об'єктів, які були пов'язані з Росією або її сателітами. Варто зауважити, що у травні у столиці перейменували три станції метро.
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У Києві перейменували 14 об'єктів
Міська влада 13 липня на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю голосів перейменувала у Києві 14 об'єктів:
у Дарницькому районі:
- сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;
- вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;
- провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;
- провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;
- провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.
у Шевченківському:
- парк імені Олександра Сергійовича Пушкіна – парк імені Івана Багряного;
- сквер імені Валерія Чкалова – сквер Літературний;
у Деснянському:
- провулок Ватутінський – провулок Зазимський;
- вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;
- вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.
у Дніпровському:
- вулиця Травнева – вулиця Качина;
- вулиця Мініна – вулиця Олександра Лазаревського;
- вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.
у Оболонському:
- вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.
Секретар Київської міської ради зауважив, що Росія десятиліттями нав'язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості.
Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов'язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим,
– заявив заступник міського голови Києва.
На "Батьківщині-матері" нарешті змінять радянський герб на Тризуб
Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) 13 липня дозволила відремонтувати щит монумента "Батьківщина-мати" у Києві.
У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили, що тризуб на "Батьківщині-матері" замінить старий радянський герб.
Замовив будівництво – Національний музей історії України у Другій світовій війні. Роботи почнуться найближчим часом. Перед цим Мінкульт показав, як виглядатиме "Батьківщина-мати" з Тризубом.
"Батьківщина-мати" позбудеться радянського герба: дивіться відео