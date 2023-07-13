Заступник Віталія Кличка, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко заявив, що змінили назви тих об'єктів, які були пов'язані з Росією або її сателітами. Варто зауважити, що у травні у столиці перейменували три станції метро.

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У Києві перейменували 14 об'єктів

Міська влада 13 липня на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю голосів перейменувала у Києві 14 об'єктів:

у Дарницькому районі:

сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;

вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;

провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;

провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;

провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.

у Шевченківському:

парк імені Олександра Сергійовича Пушкіна – парк імені Івана Багряного;

сквер імені Валерія Чкалова – сквер Літературний;

у Деснянському:

провулок Ватутінський – провулок Зазимський;

вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;

вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.

у Дніпровському:

вулиця Травнева – вулиця Качина;

вулиця Мініна – вулиця Олександра Лазаревського;

вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.

у Оболонському:

вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.

Секретар Київської міської ради зауважив, що Росія десятиліттями нав'язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості.

Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов'язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим,

– заявив заступник міського голови Києва.

На "Батьківщині-матері" нарешті змінять радянський герб на Тризуб

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) 13 липня дозволила відремонтувати щит монумента "Батьківщина-мати" у Києві.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили, що тризуб на "Батьківщині-матері" замінить старий радянський герб.

Замовив будівництво – Національний музей історії України у Другій світовій війні. Роботи почнуться найближчим часом. Перед цим Мінкульт показав, як виглядатиме "Батьківщина-мати" з Тризубом.

"Батьківщина-мати" позбудеться радянського герба: дивіться відео