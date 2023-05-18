Кияни проголосували за перейменування станцій ще в січні 2023 року. Тепер же це рішення фактично втілили в життя.

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У київському метро змінили назви 3 станцій

Київський мер Віталій Кличко розповів, що процес дерусифікації триває у столиці України. За його словами, дуже важливо, щоб Київ остаточно "звільнився від радянських і російських назв та символів, які пов'язують місто з країною-агресоркою".

Тому з 18 травня свої назви змінять такі станції київського метрополітену:

"Дружба народів" отримає назву "Звіринецька";

"Площу Льва Толстого" перейменують на "Площу Українських Героїв";

"Проспект Правди", яку ще проєктують, стане "Варшавською".

Зверніть увагу! Саме кияни стали ініціаторами зміни назв станцій. Зокрема, вони мали змогу проголосувати в електронному опитуванні у додатку "Київ Цифровий", де містилося кілька варіантів щодо нових назв цих трьох станцій метрополітену. Кожна з нових назв станцій так чи інакше репрезентує історичні назви місцевості, чи вшановує пам'ять полеглих українців.

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