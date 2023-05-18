Кияни проголосували за перейменування станцій ще в січні 2023 року. Тепер же це рішення фактично втілили в життя.
Дивіться також Мумію виявили в одній з багатоповерхівок Києва: сусіди шокували заявою
У київському метро змінили назви 3 станцій
Київський мер Віталій Кличко розповів, що процес дерусифікації триває у столиці України. За його словами, дуже важливо, щоб Київ остаточно "звільнився від радянських і російських назв та символів, які пов'язують місто з країною-агресоркою".
Тому з 18 травня свої назви змінять такі станції київського метрополітену:
- "Дружба народів" отримає назву "Звіринецька";
- "Площу Льва Толстого" перейменують на "Площу Українських Героїв";
- "Проспект Правди", яку ще проєктують, стане "Варшавською".
У Києві хочуть обрати погруддя відомих постатей, що прикрасять одну зі станцій метро
- З початку травня у застосунку "Київ Цифровий" кияни можуть вибрати, чиї погруддя встановлять на станції метро "Університет". Мовиться про українських діячів, які замінять російських Менделєєва, Пушкіна та Ломоносова.
- На станції метро "Університет" встановили погруддя українських та російських письменників та вчених ще у 1960 році. І тільки після повномасштабного вторгнення Росії бюсти Пушкіна, Горького, Ломоносова, Менделєєва закрили дерев'яними боксами.
- Варто зазначити, що на станції метро є й бюсти відомих українців: Івана Франка, Тараса Шевченка, Олександра Богомольця, Григорія Сковороди.Опитування триватиме до 24 травня.