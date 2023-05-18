Киевляне проголосовали за переименование станций еще в январе 2023 года. Теперь же это решение фактически воплотило в жизнь.

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В киевском метро сменили названия 3 станций

Киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что процесс дерусификации продолжается в столице Украины. По его словам, очень важно, чтобы Киев окончательно "освободился от советских и российских названий и символов, связывающих город со страной-агрессоркой".

Поэтому с 18 мая свои названия изменят следующие станции киевского метрополитена:

"Дружба народов" получит название "Зверинецкая";

"Площадь Льва Толстого" переименуют в "Площадь Украинских Героев";

"Проспект Правды", которую еще проектируют, станет "Варшавской".

Обратите внимание! Именно киевляне стали инициаторами смены названий станций. В частности, они имели возможность проголосовать в электронном опросе в приложении "Киев Цифровой", где содержалось несколько вариантов новых названий этих трех станций метрополитена. Каждое из новых названий станций так или иначе представляет исторические названия местности, чтит память павших украинцев.

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