Сообщение о мумии поступило в милицию 17 мая. Полицейским рассказали, что в квартире многоэтажки на отрадном проспекте обнаружили мумию. Очевидно, это местный житель.

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Пока тело погибшего уже отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Во вторник, 17 мая, в милицию поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажного дома на проспекте Отрадном, обнаружили скелетированные останки человека,

– говорится в сообщении.

В чате жильцы дома предполагают, что тело мужчины могло пролежать в квартире до 5 лет. Подробностей о личности покойного пока нет. Люди заметили, что дверь в одну из квартир открылась после террористической атаки российских окупантов. Это заметил один из соседей и вызвал патрульных.

Соседи удивляются, почему за столько лет никто не обратил внимание на исчезновение соседа. Никакого запаха из квартиры тоже не улавливали.

Уголовное производство было открыто по статье 115 (убийство, с пометкой "естественная смерть").