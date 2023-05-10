Украинцы могут проголосовать за известных украинцев. Опрос продлится до 24 мая.

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Что известно о смене бюстов на станции метро "Университет"

В приложении "Киев Цифровой" стартовал опрос по поводу украинских деятелей, бюст которых установят на станции метро "Университет",

– заявили в КГГА.

Там объяснили, что вместо бюстов российских деятелей культуры на станции метро будут другие бюсты, которые изберут украинцы своим голосованием. После этого решение разработает экспертная рабочая группа.

Опрос в приложении "Киев Цифровой" / Фото КГГА

Приложение "Киев Цифровой" можно скачать в Google Play или App Store, в зависимости от марки смартфона.

На станции метро "Университет" проводят декоммунизацию