Соответствующее заявление было обнародовано 9 мая. Согласно документу, на заседании 12 апреля комитет решил, что для города с российским названием Калининград должно использоваться только польское название Крулевец.

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То же касается Калининградской области

В заявлении также говорится, что название Калининград не должно использоваться на польском языке. Свое решение комиссия объяснила тем, что Крулевец – традиционное наименование Калининграда в Польше, а его "нынешнее русское название – искусственное, не связанное ни с самим городом, ни с регионом".

Комиссия добавила, что для административной единицы, в которой расположен этот город, рекомендуют польское название Крулевецкая область, а не Калининградская. Добавим, что изменение вступило в силу со дня объявления, то есть во вторник, 9 мая 2023 года.

События, связанные с российским вторжением в Украину, навязыванием так называемого русского мира, ведением Россией информационной войны, заставляют нас по-другому взглянуть на вопросы навязанных названий, которые вызывают большие споры и не встречают одобрения в Польше,

– говорится в документе.

Комиссия подчеркнула, что географические названия, кроме идентификационной функции, могут обладать символической функцией, и что "нынешнее русское название города является элементом российского символического пространства, навязанного также аудитории за пределами страны".

На "Родине-матери" демонтируют советский герб

В рамках декоммунизации в Киеве на монументе "Родине-матери" уберут герб СССР. Вместо него будет установлен трезубец.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, соответствующий процесс уже начался.

По словам министра, сейчас работа по декоммунизации столичного монумента на стадии подготовки необходимой документации, чтобы понять, какие работы нужно провести и как лучше это воплотить.