Українці можуть проголосувати за відомих українців. Опитування триватиме до 24 травня.
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Що відомо про зміну погрудь на станції метро "Університет"
У застосунку "Київ Цифровий" стартувало опитування щодо українських діячів, погруддя яких встановлять на станції метро "Університет",
– заявили в КМДА.
Там пояснили, що замість бюстів російських діячів культури на станції метро будуть інші погруддя, які оберуть українців своїм голосуванням. Після цього рішення опрацює експертна робоча група.
Опитування у застосунку "Київ Цифровий" / Фото КМДА
Застосунок "Київ Цифровий" можна завантажити в Google Play або в App Store, залежно від марки смартфона.
На станції метро "Університет" проводять декомунізацію
- На станції метро "Університет" встановили погруддя українських та російських письменників та вчених ще у 1960 році.
- Тільки у 2022 році бюсти Пушкіна, Горького, Ломоносова, Менделєєва закрили дерев'яними боксами. Тепер їх хочуть замінити на погруддя відомих українців.
- Зокрема, українці можуть обрати Василя Стуса, який помер у російському таборі, Олену Телігу, яку розстріляли нацисти в Бабиному Яру, Лесю Українку, яка була учасницею українського національного відродження. Також у списках є князі, педагоги, письменники, поетеси, вчені, лікарі, актори та дослідниці.
- Варто зазначити, що на станції метро є й бюсти відомих українців: Івана Франка, Тараса Шевченка, Олександра Богомольця, Григорія Сковороди.