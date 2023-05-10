Українці можуть проголосувати за відомих українців. Опитування триватиме до 24 травня.

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Що відомо про зміну погрудь на станції метро "Університет"

У застосунку "Київ Цифровий" стартувало опитування щодо українських діячів, погруддя яких встановлять на станції метро "Університет",

– заявили в КМДА.

Там пояснили, що замість бюстів російських діячів культури на станції метро будуть інші погруддя, які оберуть українців своїм голосуванням. Після цього рішення опрацює експертна робоча група.

Опитування у застосунку "Київ Цифровий" / Фото КМДА

Застосунок "Київ Цифровий" можна завантажити в Google Play або в App Store, залежно від марки смартфона.

На станції метро "Університет" проводять декомунізацію