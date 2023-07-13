Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) 13 липня видала дозвіл на ремонт щита монумента "Батьківщина-мати" у Києві.

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Українці підтримали заміну радянського герба Тризубом

"Проєктними рішеннями передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб", – пояснили в міністерстві.

Очікується, що роботи стартують в найближчому майбутньому. Замовник будівництва – Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Довідка. Монумент "Батьківщини-мати" споруджено у 1981 році, є пам'яткою науки і техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

"У 2022 році у Дія 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб Тризубом", – нагадали в міністерстві.

Коли відбудеться оновлення "Батьківщини-матері"

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко анонсував, що оновлення "Батьківщини-матері" відбудеться до Дня Незалежності України 24 серпня.

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Він повідомив, що вартість проєкту складає 28 мільйонів. За його словами, це значно менше, ніж прораховували раніше.

Водночас Ткаченко повідомив, що до оновлення монумента не було залучено коштів з державного бюджету. Повідомляється, що гроші на оновлення монумента зібрано від великого бізнесу.

"Процес це дуже складний та витончений технологічно та фінансово, тому ідеї та наміри зробити це досі залишалися нереалізованими. Ми працюємо з унікальною скульптурою-представницею старшого покоління, яка приймає всім своїм сталевим серцем нову реальність й робить свій внесок у боротьбі за нашу свободу й незалежність", – додав Ткаченко.

Раніше у Міністерстві культури зазначили, що щит "Батьківщини-матері" нарешті позбудеться радянського клейма, тобто серпа й молота.