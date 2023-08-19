Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що намагання посіяти паніку 24 серпня може бути елементом російської ІПСО.

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"Святкових повітряних тривог не буває. І на День Незалежності, і на Новий рік, і на Різдво або в будній день треба реагувати належним чином на будь-які повідомлення про загрозу", – пояснив Юсов.

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Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Україна відсвяткує власну незалежність на зло всім ворогам

Що б не задумали російські окупанти, ми відсвяткуємо День Незалежності й рухатимемось далі – до звільнення всієї території України.

На День Незалежності в агресора буде істерика, пропагандисти кричатимуть і верещатимуть. Але українці в надзвичайно важких умовах святкуватимуть рідне свято, як робили це багато років і робитимуть надалі,

– наголосив Юсов.

Сили оборони роблять усе можливе, щоб захистити країну і звільнити всі окуповані території. Вони також не відпочиватимуть цього дня.

Зверніть увагу! З огляду на воєнний стан у країні, День Незалежності буде робочим днем. Про це йдеться в законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

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