Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал 24 Каналу, что попытка посеять панику 24 августа может быть элементом российской ИПСО.

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"Праздничных воздушных тревог не бывает. И на День Независимости, и на Новый год, и на Рождество или в будний день нужно реагировать должным образом на какие-либо сообщения об угрозе", – пояснил Юсов.

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Украина отметит собственную независимость на зло всем врагам

Что бы ни задумали российские оккупанты, мы отпразднуем День Независимости и будем двигаться дальше – до освобождения всей территории Украины.

На День Независимости у агрессора будет истерика, пропагандисты будут кричать и визжать. Но украинцы в чрезвычайно тяжелых условиях будут праздновать родной праздник, как делали это много лет и будут делать в дальнейшем,

– подчеркнул Юсов.

Силы обороны делают все возможное, чтобы защитить страну и освободить все оккупированные территории. Они также не будут отдыхать в этот день.

Обратите внимание! Учитывая военное положение в стране, День Независимости будет рабочим днем. Об этом говорится в законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

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