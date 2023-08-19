Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил 24 Каналу, что путинский режим сознательно подвергает гражданских опасности. Самое важное из разговора – читайте дальше в материале.

К теме Ахиллесова пятая российская логистика: почему так важно разрушить крымские мосты

Что происходит на Крымском мосту

Крымский мост – нестабильная и опасная конструкция. Его дальнейшая эксплуатация без капитального ремонта представляет угрозу для гражданских и транспорта, который передвигается по этому мосту. Впрочем, зная эту информацию, путинский режим пренебрегает предупреждениями и продолжает эксплуатацию.

Достойно внимания! В Службе безопасности Украины заявили, что ряд взрывов, раздававшихся на Крымском мосту еще с прошлого года, – их спецоперация. Там также подчеркнули, что ни одна иностранная спецслужба не участвовала в ней.

Более того, по словам Юсова, пользоваться этим мостом опасно по ряду причин. Во-первых, в свое время его строили с нарушением всех возможных норм безопасности. Во-вторых, это военно-логистический объект, который враг использует для поставок боеприпасов и других важных ресурсов для российских оккупантов.

"В перспективе все понятно, что будет с Крымским мостом. Его не будет. Они могут долго делать задымления, ямочные ремонты. Но стратегически его состояние уже значительно ухудшилось. И дальше будет так и продолжаться", – подчеркнул представитель ГУР Минобороны.

Юсов рассказал о ситуации на Крымском мосту прямо сейчас: смотрите видео

Кремль не готов к затяжной войне

В медиа в последнее время все чаще появляется тезис о затяжной войне. Впрочем, это российская ИПСО, направленная на внешнюю аудиторию. Сам Владимир Путин предпочел бы поскорее завершить войну, да и внутри самой России раздаются другие тезисы.

Так, для населения России продвигают другие нарративы – режим пытается, наоборот, ослаблять ситуацию. Запуская идею затяжной войны наружу, Россия стремится деморализовать украинцев и демотивировать наших партнеров.

Кроме того, Кремль не может вести затяжную войну. Ведь ресурсы врага ограничены, мобилизационная система почти не работает, а также продолжаются чистки в минобороны, разведке и армии.

"Путин боится войны на годы и предпочел бы ее избежать. Потому что другой посыл идет от Кремля – это переговоры здесь и сейчас", – подчеркнул Юсов.

Какая ситуация с мобилизацией в России

Россия продолжает мобилизационные мероприятия, хотя публично не объявляет новую волну. Дело в том, что Кремль пока опасается реакции россиян, но рассматривает такой сценарий. В то же время ежемесячно там отправляют десятки тысяч новых оккупантов на войну против Украины.

В основном это люди с определенными социальными проблемами, кредитами, алиментами, без постоянного места работы и даже проживания. Также люди, которые недавно получили российский паспорт, в частности из бывших республик Советского Союза. Таких примеров есть немало,

– рассказал Юсов.

Кроме того, в Москве есть много случаев, когда ловят мужчин, которые не имеют российского гражданства, а работают, например, строителями. Их бросают на войну против Украины.

С чем у врага сейчас самая большая проблема

Российские захватчики имеют огромные запасы законсервированной советской техники. Однако у врага есть проблемы с модернизацией техники и оружия.

"Другое дело – вопрос современного оборудования, модернизации вооружения. С этим у агрессора большие проблемы, они не успевают. То же самое в значительной степени касается ракетного вооружения. Все, что они производят, фактически сразу летит на Украину", – сообщил представитель ГУР Минобороны.

Чего украинцам ожидать на День Независимости

Россияне сходят с ума от сакральных дат, таких как День Независимости Украины 24 августа. Поэтому у врага будет истерика в этот день, пропагандисты будут кричать и визжать. В то же время украинцы в чрезвычайно тяжелых условиях будут праздновать родной праздник, как делали это много лет и будут делать в дальнейшем.

Важно! Праздничных воздушных тревог не бывает. И на День Независимости, и на Новый год, и на Рождество или в будний день нужно реагировать должным образом на какие-либо сообщения об угрозе.

А наши отважные защитники делают все возможное, чтобы защитить страну и продолжать освобождение территорий. У военных выходного или праздника тоже не будет.

"Мы отпразднуем День Независимости и будем двигаться дальше, какие бы планы не использовал враг. Попытки посеять панику, якобы 24-го будет что-то очень страшное – это тоже элемент давления, ИПСО.

В конце концов, это уже не первый год во время войны украинцы празднуют собственную независимость", – подытожил Юсов.

Последние новости с фронта: коротко