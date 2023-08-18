Хоча наразі ворожих ракетоносіїв на бойовому чергуванні немає, однак окупанти здатні завдавати ударів навіть з бухти по будь-якій точці в Україні. Про це під час брифінгу заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, пише 24 Канал.

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Окупанти можуть готуватися до масованої атаки

Вона наголосила, що відсутність ворожих кораблів на службі може свідчити якраз про підготовку до обстрілу.

Зверніть увагу. Зосередження ворожого корабельного угрупування наразі фіксується у районі південно-східного узбережжя Криму та напрямку Новоросійська. Там зосереджено 13 кораблів, однак ракетоносіїв на бойовому чергуванні немає.

Гуменюк підкреслили, що через тяжіння росіян до сакральних дат посилюється рівень загрози масованих атак.

Тому розслаблятися зарано, а знаючи тяжіння нашого ворога до сакральних дат, цілком імовірно, що якраз в цей період посиляться загрози, і можливі масовані атаки, в тому числі з використанням надводних та підводних ракетоносіїв, застосування стратегічної і тактичної авіації, ударних безпілотників. Тому ми говоримо про можливу загрозу, яка буде нарощуватися ближче до важливих дат,

– пояснила вона.

Також Гуменюк додала, що активність ворожих літаків типу МіГ, яка відбувається протягом останніх діб, може свідчити про проведення попереднього злагодження повітряних сил, що також є непрямою ознакою підготовки до атак.

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