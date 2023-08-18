Про це в ефірі телемарафону сказала керівниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, коментуючи зокрема вчорашні часті повітряні тривоги через зліт російських винищувачів.

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Імовірно, відбуваються заходи злагодження, заходи вивірення позицій. І в тому числі підйоми літаків завжди пов'язані з виявленням систем протиповітряної оборони – ворог може збирати активно інформацію,

– зазначила Гуменюк.

За її словами, розвідувальна активність агресора спостерігалася вчора досить висока на Півдні.

Росіяни "готуються" до Дня Незалежності

Наталія Гуменюк нагадала, що окупанти активізуються на різні важливі для українців дати.

"І це може свідчити про певні підготовки. Тяжіння до сакральних дат у росіян зберігається. 23 – 24 серпня їм може не давати спокою і вони можуть не давати спокою і нам", – сказала Гуменюк.

Зауважте, по всій території України у четвер, 17 серпня, 4 рази оголошували повітряну тривогу через зліт російського го винищувача МіГ-31К, який може бути носієм аеробалістичної ракети Кинджал.

До слова, у Повітряних силах ЗСУ пояснюють збільшення кількості повітряних тривог також збільшення в українському небі ворожих цілей через активні бойові дії на Півдні і Сході. Наразі йдуть інтенсивні бойові дії на землі, відповідно росіяни піднімають авіацію – штурмову і винищувачі, які працюють в небі.