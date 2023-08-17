Ігнорувати повітряну тривогу не варто. Адже ціллю росіян є будь-який об'єкт на території України, повідомляє 24 Канал.

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В Україні оголошували повітряну тривогу

Через чергову загрозу ворожого обстрілу близько 16:20 повітряну тривогу оголосили у:

Волинській області;

Львівській області;

Івано-Франківській області;

Чернівецькій області;

Закарпатській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області.

Також повітряна тривога триває у

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 499 днів;

тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 249 днів.

Причиною став зліт 3 російських МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! МиГ-31К у повітряному просторі Воронезької області РФ,

– попередили у Повітряних силах ЗСУ.

МіГ-31К – носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Його зліт можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.



Карта тривог станом на 16:31 17 серпня / Скриншот alerts.in.ua

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Скільки Росія витрачає на війну

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що фактично третина російського бюджету спрямована на те, щоб фінансувати війну, розв'язану проти України.

Кремль витрачає ці гроші демонстративно. Там навіть не приховують, що 32% російського бюджету йдуть на те, щоб убивати українців. У грошовому еквіваленті ця сума становить близько 10 трильйонів рублів.

Зокрема, в Росії вкладаються у певні виробництва. Окупантам вдалося отримати найбільш технологічні виробничі лінії від Ірану, що дозволило розробляти дрони різних модифікацій.

Також загарбники здатні виготовляти певні ракети. На жаль, серед їхніх компонентів виявляють елементи навіть від країн-партнерів України.

Зокрема, під час масованого удару по Україні 15 серпня росіяни били ракетами, виготовленими у 2023 році, які містили мікросхеми іноземного виробництва.