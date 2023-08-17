Игнорировать воздушную тревогу не стоит. Ведь целью россиян является любой объект на территории Украины, сообщает 24 канал.

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В Украине объявляли воздушную тревогу

Из-за очередной угрозы вражеского обстрела около 16:20 воздушную тревогу объявили в:

Волынской области;

Львовской области;

Ивано-Франковской области;

Черновицкой области;

Закарпатской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Хмельницкой области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области.

Также воздушная тревога продолжается в

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 499 дней;

временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 249 дней.

Причиной стал взлет 3 российских МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! МиГ-31К в воздушном пространстве Воронежской области РФ,

– предупредили в Воздушных силах ВСУ.

МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны. Его взлет могут сопровождать истребители Су-30СМ.



Карта тревог на 16:31 17 августа / Скриншот alerts.in.ua

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Сколько Россия тратит на войну

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что фактически треть российского бюджета направлена на то, чтобы финансировать войну, развязанную против Украины.

Кремль тратит эти деньги демонстративно. Там даже не скрывают, что 32% российского бюджета уходит на то, чтобы убивать украинцев. В денежном эквиваленте эта сумма составляет около 10 триллионов рублей.

В частности, в России вкладываются в определенные производства. Оккупантам удалось получить наиболее технологичные производственные линии от Ирана, что позволило разрабатывать дроны разных модификаций.

Также захватчики способны производить определенные ракеты. К сожалению, среди их компонентов есть элементы даже от стран-партнеров Украины.

В частности, во время массированного удара по Украине 15 августа россияне били ракетами, изготовленными в 2023 году, которые содержали микросхемы иностранного производства.