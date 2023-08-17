Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Она призвала не пренебрегать собственной безопасностью и соблюдать правила во время воздушной тревоги.
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Подводные лодки готовы и снаряжены
Также одно судно подстерегает в Азовском море. Там оно отслеживает надводную обстановку и порядок мародерства россиянами из азовских портов.
Сейчас в Черном море ни одного ракетоносителя на дежурстве нет. Однако фрегат "Адмирал Макаров" накануне отстрелялся не полностью. Он вернулся в пункт базирования для пополнения запасов и может выйти на дежурство в течение двух – трех часов.
По нашим наблюдениям подводные лодки снаряжены и готовы и могут оказаться на боевом дежурстве примерно в тот же промежуток времени,
– сказала Гуменюк.
Пока ракетная опасность среднего уровня. ОК "Юг" будет оперативно информировать об изменении обстановки.
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Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- С начала полномасштабного вторжения Россия "в значительной степени использовала накопленный ракетный потенциал". Сейчас во время атак россияне используют фактически все, что изготовляют в стране-агрессоре.
- Треть всего российского бюджета идет на финансирование войны. Как отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, Россия тратит 32% своего годового бюджета на войну, это около 10 триллионов рублей.
- Также он заметил, что Украина крайне нуждается в системах противовоздушной обороны, работающих против баллистических и сверхзвуковых ракет. Украинское небо будет закрыто, если партнеры увеличат на 8 – 10 Patriot.