Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что сейчас Украина крайне нуждается в системах противовоздушной обороны, которые работают против баллистических и сверхзвуковых ракет.

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"Война войной, но мы (россияне – 24 Канал) будем вас убивать для того, чтобы вы перестали чувствовать себя консолидированной нацией и начали давить на свое правительство. Мол, чтобы власть соглашалась на все главное, чтобы не убивали спящих в своих многоквартирных домах людей. Это технология для Украины. Она очевидна", – сказал Подоляк.

Сколько систем ПВО нужно Украине для того, чтобы закрыть небо: смотрите видео

Сколько еще Patriot нужно Украине

Нашим партнерам такая позиция очевидна. Как отметил советник главы ОПУ, концепция закрытого неба была реализована очень интересно. Партнеры дали несколько систем противовоздушной обороны, чтобы мы смогли частично закрыть небо. В то время наши союзники вроде бы помогли и теперь могут спать спокойно.

Россия наносит удары по всем городам и населенным пунктам, поэтому для того, чтобы закрыть небо над Украиной, учитывая количество населения и нашу территорию, нужно гораздо больше соответствующих систем. Особенно систем, которые готовы работать против баллистики и сверхзвуковых ракет. Безусловно, это Patriot и SAMP/T.

"Не NASAMS и IRIS-T. Они работают по "Шахедам", крылатым ракетам, самолетам, вертолетам и т.д. Но соответствующие системы нам нужны немного в другом количестве. И это очень интересно о количестве. Потому что, если они увеличат на 8 – 10 Patriot, то в принципе небо будет закрыто. Это "так существенно" для наших партнеров. Ну, безусловно, 10 Patriot – это "невозможное" количество", – отметил Подоляк.

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