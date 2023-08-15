Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил 24 Каналу, что важна информационная гигиена каждого гражданина Украины. К сожалению, враг умеет собирать и анализировать информацию, включая фото и видео прилетов.

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Информационная гигиена украинцев

Юрий Игнат подчеркнул, что Россия делает акцент на пропаганде, информационно-психологических операциях, умеет собирать и анализировать информацию. У захватчиков действуют целые мониторинговые центры, которые обрабатывают разные данные. Поэтому информационная гигиена наших граждан очень важна.

Особенно когда это касается освещения боевой работы наших военнослужащих, Воздушных сил, Сил обороны и особенно – работы ПВО. Запуск ракет может находиться в зоне видимости людей. Выставлено со словами: "Спасибо ПВО, вы молодцы". Но потом это использует враг для определенных выводов и корректировки маршрутов ракет или дронов,

– подчеркнул спикер.

Игнат о фото работы ПВО: смотрите видео

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