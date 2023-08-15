Россия направила на Львовщину крылатые ракеты, из которых одну силам ПВО удалось сбить. Еще 6 российских ракет – попали.
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На Львовщине из-за ракетного террора 15 пострадавших
В результате ракетной атаки обошлось без погибших, однако известно о 15 пострадавших людях. Самой младшей потерпевшей 10 лет, самой старшей – 72.
У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окон, ушибы. Пять человек были госпитализированы.
Оккупанты повредили около 40 домов.
Пожар во Львове после ракетных обстрелов: смотрите видео
Какие повреждения во Львове
Во Львове подверглись разрушениям 20 домов в Железнодорожном районе. Больше всего – на улицах Каховской и Патона. Были возгорания, повреждены окна и крыши.
Дома во Львове после ракетной атаки: смотрите видео
Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" выбиты окна, также произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия.
Одна из ракет попала по территории детского сада, получило повреждения здание детсада.
Российская ракета прилетела во двор детского сада / Фото из сети
Мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга рассказал, что на месте попадания ракеты на территории садика образовалась воронка диаметром 20 метров и 9 метров в глубину. По его словам, там еще есть остатки ракеты.
Последствия ракетного удара по Львову / Фото Андрей Садовый
Помимо садика, по словам Садового, получили повреждения дома рядом. В частности, поврежден большой дом на около 70 квартир, где выгорели верхние квартиры.
Оккупанты повредили дома во Львове / Фото ГСЧС
Спасатели сообщили, что в 10:20 во Львове ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом.
Пожар во Львове после ракетного удара россиян: смотрите видео
Какие повреждения во Львовской области
В Ставчанах Львовского района повреждены 15 жилых домов в частном секторе, из них 6 – критически. Также повреждены легковые автомобили. Там есть люди с легкими травмами.
Повреждение после удара оккупантов по Львовщине: смотрите видео
В селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повреждены 4 жилых дома в частном секторе. Пострадавших нет.
Ракетный удар 15 августа: главное
- Около 4 утра российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов.
- Силами ПВО уничтожено 16 воздушных целей. Нашим военным удалось обезвредить 16 из 24 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". К сожалению, перехватить крылатые ракеты Х-22 не удалось.
- Кроме Львова, под ударом российских оккупантов был Луцк, Черкасская и Днепропетровская области.