Российские ракеты атаковали всю территорию Украины – о попадании сообщали в нескольких областях. Всего силам ПВО удалось сбить 16 ракет
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Россия запустила по Львову ракеты
Приблизительно с 05:20 до 05:30 утра в воздушном пространстве Львовской области зафиксировали российские ракеты. Одну из воздушных целей силы ПВО сбили, еще 6, к сожалению, попали по разным объектам.
В результате утренней атаки повреждено около 40 домов Львовской области. В частности, 20 зданий повреждены в самом городе – больше всего в Железнодорожном районе. Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" волна выбила окна. Также возникло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия. Также ракета попала на территорию детского сада.
В области также сообщают о попадании. В Ставчанах Львовского района повреждено 15 жилых домов в частном секторе. Из них 6 находятся в критическом состоянии. Также поражены легковые автомобили.
В селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повредило 4 жилых дома. Потерпевших нет.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки. Также власти напомнили, что пострадавшие из-за ударов России могут претендовать на компенсацию. Для этого они должны подать заявку на платформу Дия.
Ракетная атака на Украину
- Воздушные Силы ВСУ сообщают, что россияне запустили по Украине 28 крылатых ракет. Из них 20 ракет – Х-101/Х-555, которые выпустили из 11 самолетов стратегической авиации
- В результате утренней атаки по Львову нет погибших. Однако известно, что 15 человек травмированы – среди них есть 10-летний ребенок. 5 человек госпитализировали.
- В то же время в Луцке вражеская ракета попала по промышленному предприятию. Известно, что обломки ракет также упали в Прикарпатье и повредили дом.