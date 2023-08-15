Российские ракеты атаковали всю территорию Украины – о попадании сообщали в нескольких областях. Всего силам ПВО удалось сбить 16 ракет

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Россия запустила по Львову ракеты

Приблизительно с 05:20 до 05:30 утра в воздушном пространстве Львовской области зафиксировали российские ракеты. Одну из воздушных целей силы ПВО сбили, еще 6, к сожалению, попали по разным объектам.

В результате утренней атаки повреждено около 40 домов Львовской области. В частности, 20 зданий повреждены в самом городе – больше всего в Железнодорожном районе. Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" волна выбила окна. Также возникло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия. Также ракета попала на территорию детского сада.

В области также сообщают о попадании. В Ставчанах Львовского района повреждено 15 жилых домов в частном секторе. Из них 6 находятся в критическом состоянии. Также поражены легковые автомобили.

В селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повредило 4 жилых дома. Потерпевших нет.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки. Также власти напомнили, что пострадавшие из-за ударов России могут претендовать на компенсацию. Для этого они должны подать заявку на платформу Дия.

Ракетная атака на Украину