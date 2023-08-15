Російські ракети атакували всю територію України – про влучання повідомляли у декількох областях. Всього силам ППО вдалося збити 16 ракет.

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Росія запустила по Львову ракети

Приблизно з 05:20 до 05:30 ранку у повітряному просторі Львівщини зафіксували російські ракети. Одну з повітряних цілей сили ППО збили, ще 6, на жаль, влучили по різних об'єктах.

Внаслідок ранкової атаки пошкоджено близько 40 будинків Львівської області. Зокрема, 20 будівель пошкоджено у самому місті – найбільше у Залізничному районі. У Львівському медичному фаховому коледжі "Монада" хвиля вибила вікна. Також виникло загоряння у трьох будівлях промислового підприємства. Також ракета потрапила на територію дитячого садка.

В області також повідомляють про влучання. У Ставчанах Львівського району пошкоджені 15 житлових будинків в приватному секторі. З них 6 знаходяться у критичному стані. Також уражені легкові автомобілі.

️У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкодило 4 житлових будинки. Потерпілих немає.

Наразі тривають роботи щодо ліквідації наслідків ворожої атаки. Також влада нагадала, що постраждалі через удари Росії можуть претендувати на компенсацію. Для цього вони мають подати заявку на платформі Дія.

Ракетна атака на Україну