Речник Повітряних сил ЗСУ розповів у ефірі телемарафону, що росіяни випускали ракети Х-22 з літаків Ту-22М3 з аеродромів "Шайковка" та "Моздок". Атакували ними переважно район Краматорська Донецької області, пише 24 Канал.

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Чим ще росіяни атакували Україну

Далі росіяни з Каспійського моря з допомогою літаків стратегічної авіації Ту-95 завдали ударів орієнтовно 20 ракетами Х-101/Х-555 по Україні.

З 24 крилатих ракет, які ми можемо збивати звичайними засобами, вдалось знищити 16. На жаль, не вдалось знищити ракети Х-22 з літаків Ту-22М3, які атакують по балістичній траєкторії,

– пояснив Юрій Ігнат.

Окрім того, були пуски ракет С-300 або ж С-400 по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Тобто окупанти далі продовжують запускати зенітні керовані ракети по балістичній траєкторії.

Куди намагались поцілити росіяни масованою ракетною атакою

Юрій Ігнат пояснив, що про те, куди намагались поцілити росіяни ми не говоримо публічно.

Ми можемо говорити про області, об'єкти критичної інфраструктури, можливо, військові об'єкти й так далі. Про наслідки вже, мабуть, будуть повідомляти очільники військових адміністрацій. Тому що інформація є чутливою і ворог може зробити певні висновки,

– пояснив Юрій Ігнат.

Які масштаби ракетної атаки у ніч проти 15 серпня

Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що навряд чи цю ракетну атаку можна назвати наймасштабнішою. Росіяни вже атакували Україну подібним чином.

За словами Юрія Ігната, атака Х-22 та Х-101/Х-555 – це типовий набір ракет, які росіяни використовують для удару.

Щодо характеру, то ворог застосовує крилаті ракети, які рухаються в один бік, різко змінюють курс. Фактично, черговий офіцер, який сидить на телеграм-каналі, поки пише повідомлення (ті три слова, щоб повідомити якомога швидше), то ракета в той час вже розвертається в інший бік,

– пояснив полковник.

Він додав, що ворог так програмує маршрути ракет, щоб заплутати протиповітряну оборону України, ввести українську сторону в оману. Адже війна – гра на хитрість, і ворог намагається використовувати такі методи, щоб обманути ЗСУ.

Проте наші військові готові до цього. Щоправда, їм потрібно більше засобів, щоб знищувати більше ракет на підступах до українських кордонів.

Масована атака по Україні