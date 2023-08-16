Об этом заявили сами же партизаны. Они считают, что мост необходимо разрушить.
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"Атеш" обнаружил средства ПВО у Крымского моста
Агент движения "АТЕШ" докладывал, что нашел средства ПВО и машины для создания дымовой завесы "ТДА-3", прикрывающие Крымский мост. Военные средства размещены на въезде в Крым со стороны Тамани.
Эти дымы использовали для отражения атаки на мост 12 августа. Тогда оккупанты и скрыли процедуры обороны переправы и месторасположения средств ПВО.
Мост должен быть разрушен! Если ты считаешь так же – пиши нам в @atesh_fire. Вместе мы этого добьемся,
– говорится в сообщении.
Что известно о движении "Атеш""Атеш" объявил о своей деятельности 29 сентября 2022 года. В обращении представитель партизан заявил, что в подпольное движение входят крымские татары, украинцы и россияне. Они ведут деятельность не только на временно оккупированных территориях Украины, но даже в России. Движение брало на себя ответственность за ряд диверсий на территории страны-агрессора.
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Кратко о взрывах на Крымском мосту
- С начала полномасштабного российского вторжения Крымский мост по меньшей мере трижды подвергался атакам. Первая состоялась в октябре 2022 года, в результате чего обрушились пролеты незаконной переправы.
- Второй атака на Крымский мост случилась в июле 2023 года. В результате удара там повредилось дорожное полотно.
- В третий раз Крымский мост получил повреждения 12 августа. Его могли атаковать дронами или ракетами. Россия традиционно заявила о якобы успешной работе ПВО, хотя в районе моста был отчетливо виден серый дым.
- Сейчас россияне продолжают ремонтировать Крымский мост. Спутниковые снимки показали, что работы на мостовом переходе идут достаточно медленно.