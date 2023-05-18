С российскими оккупантами борется военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". По случаю Дня памяти жертв крымскотатарского народа 24 Канал рассказывает об "Атеше" и деятельности движения.

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Когда возникло движение "Атеш" и какова цель партизан

Движение "Атеш" объявило о своей деятельности 29 сентября 2022 года. В сообщении представитель партизан заявил, что в подпольное движение "Атеш" входят крымские татары, украинцы и россияне.

В "Атеше" рассказали, что мобилизовались в российскую армию, чтобы разрушать ее изнутри. Один из представителей движения в обращении заявил, что успешно мобилизовался в российскую армию, чтобы заниматься подрывной деятельностью.

Движение "Атеш" объявило о своей деятельности: смотрите видео

Мы будем сливать данные позиций, складов, солдат, техники. Будем устраивать диверсии на складах и штабах. С каждым днем нас все больше!

– говорится в сообщении.

В планах партизан не только разваливать российскую армию изнутри, но и передавать информацию для ВСУ и "чтобы поднять белый флаг, когда нужно".

Из сообщений "Атеша" можно заключить, что партизаны ведут деятельность не только на временно оккупированных территориях Украины, но и даже в России. Движение брало на себя ответственность за некоторые диверсии в России.

К примеру, 25 октября 2022 года "Атеш" заявил, что берет на себя полную ответственность и "гордость" за подрыв железнодорожной дороги в российском Брянске.

Сколько людей в "Атеше" и где центр движения

"Атеш" призывает вступать в свои ряды, чтобы противостоять российскому режиму. Соответствующая агитация появилась в разных городах оккупированного Крыма.



"Атеш" призывает присоединяться к своим рядам / Фото "Атеш"

Лавы движения быстро расширяются, однако по понятным причинам точной информации о количестве представителей "Атеша" нет.

В то же время по состоянию на начало февраля 2023 года в "Атеше" объявили, что достигли отметки в 2000 агентов в рядах армии и росгвардии России. Также в мае агент "Атеш" проник в ряды 68-го отдельного морского инженерного полка в Евпатории.

Каждый день наши агенты проводят разного рода операции, саботаж приказов, слив информации, выведение из строя военной техники, нейтрализации,

– сообщили в "Атеше".

"Атеш" имеют две основные ячейки в России "Атеш Татарстан" и "Атеш Сибирь". Но из-за необходимости работать в глубине России движение планирует создать новые ячейки.

"Мы уверены, что татары, чеченцы, казахи, башкиры, чуваши, аварцы, ингуши, якуты и многие другие ущемленные народы готовы к активным действиям, чтобы выбрать достойное будущее для своих народов. Мы согласны с дон-доном, что необходимо создать армию для защиты угнетенных народов российским режимом!", – заявили партизаны.



Агитация "Атеш" в оккупированном Крыму / Фото "Атеш"

В мае 2023 года в "Атеше" сообщили, что Севастополь – это главная база партизан в оккупированном Крыму. Движение уверяет, что имеет множество агентов, ежедневно выполняющих задачи по разведке, уничтожению техники, инфраструктуры и личного состава врага.

Оккупанты уже не чувствуют себя в безопасности, есть информация, что некоторые собирают свои манатки. Это правильно,

– сказали партизаны.

О результатах своей деятельности "Атеш" сообщает в телеграме, а также на странице в твиттере.

Что известно о присяге "Атеш"

Представители движения "Атеш" после вступления в армию России присылают красноречивые фотографии, чем свидетельствуют, что находятся на стороне Украины.

В частности, мобилизованные присылают фото в форме с российским паспортом и надписью "Крым – Украина" и хештегом Атеш.



Как мобилизованные отчитываются, что проникли в армию России / Фото "Атеш"

Также у активистов есть присяга воина "Атеш" на трех языках (украинском, русском, крымскотатарском):

"Клянусь своей Кровью и своей Душой быть верным идеям и идеалам движения "Атеш", бороться за Украинское государство, бороться против всех врагов нашего государства и в борьбе не пожалею ни своего времени, ни имущества, а если нужно и жизни.

Клянусь всяческими делами приближать победу нашего государства над врагом даже если придется принимать вражескую присягу, чтобы обмануть врага. Клянусь четко выполнять приказы начальников и быть верным собратом. Слава Украине!"

Прилепин и не только: известные операции движения "Атеш"

Движение "Атеш" ведет разведку за действиями российских войск как на оккупированных территориях, так и в России. К примеру, партизаны докладывают о том, как оккупанты строят линию обороны в Крыму. Также они информируют о передвижении российской техники и действиях оккупантов в Мариуполе, Крыму, Мелитополе и т.д.

С момента, когда "Атеш" объявили о своей деятельности, партизаны провели немало операций. К примеру, в ноябре 2022 года партизаны заявили о ликвидации 30 оккупантов в больницах Симферополя.

"В военных госпиталях Симферополя агенты "Атеш" успешно ликвидировали 30 военнослужащих армии РФ. Проверяйте палаты, проверяйте морги, жгите медкарты. Можете 300 раз опровергать этот факт, но это правда! Думайте!", – говорится в сообщении.

Среди уничтоженных преступников были также предатели Украины, которые в 2014 году перешли на сторону врага.

"Атеш" ведет наблюдение за оккупационными администрациями Крыма в Симферополе: смотрите видео

В декабре 2022 года "Атеш" взял на себя ответственность за поджог казарм с российскими военными в пгт. Советское в оккупированном Крыму.

"База мобилизованной армии России в пгт. Советское в украинском Крыму – горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим проектом и конечно у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию России изнутри. Жертвы есть!", – говорится в сообщении.

"Атеш" намекнул на то, что причастен к покушению на российского пропагандиста Захара Прилепина, автомобиль с которым взорвали 6 мая у Нижнего Новгорода. Водитель пропагандиста погиб на месте от травм.

Пропагандиста доставили в больницу с рядом травм и прооперировали. Прилепину удалось выжить.

В апреле 2023 года "Атеш" заявил, что помог ликвидировать семерых оккупантов из известной 155 бригады морской пехоты России.

"В начале апреля в Запорожской области военные России получили по рации от нашего агента информацию об "украинской ДРГ", которая будет двигаться в белых маскировочных костюмах. Впоследствии эта "ДРГ" была уничтожена. В результате дружеского огня погибли 7 военнослужащих", — рассказали партизаны.

Совершенно очевидно, что на этом "Атеш" не остановится и продолжит свою деятельность. Партизаны уже намекнули, где следует ждать следующего удара. В частности, движение собирает информацию о Крымском мосту.

Враг пытается проникнуть в "Атеш"

В апреле 2023 года партизаны сообщили, что оккупанты пытаются проникнуть в ряды "Атеш"

Нас постоянно пытаются обмануть российские спецслужбы и пробраться в ряды движения "Атеш", чтобы выяснить все наши планы. Ради нас они не поленились задействовать росгвардию и снять постановку, чтобы втереться в наше доверие,

– заявили в движении.

Оккупанты устроили информационную диверсию в селе Червоное Поле в Запорожской области, однако партизаны разоблачили планы врага.