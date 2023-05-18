Партизанское движение "Атеш" по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа опубликовало обращение. Военное движение украинцев и крымских татар напомнило о военных преступлениях диктатора Иосифа Сталина, которые произошли 79 лет назад.

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Только в течение 18 – 20 мая 1944 года депортировали более 190 тысяч крымских татар

"Уважаемые киримлы, 79 лет назад над нашим народом совершили страшное преступление. Коммунистические негодяи во главе с шайтаном Сталиным насильно изгнали наш народ из нашего же дома, убив при этом десятки тысяч людей", – говорится в сообщении.

Массовая депортация крымских татар из Крыма по приказу Сталина состоялась в мае 1944 года во время Второй мировой войны. Советский диктатор, как и его российские современники, цинично обвинил крымских татар в коллаборации с нацистскими оккупантами.

Только в течение 18 – 20 мая 1944 года более 190 тысяч крымских татар были депортированы из Крыма в различные регионы Средней Азии и Сибири. В результате депортации тысячи людей погибли из-за опасностей передвижения, недостаточных условий жизни и репрессии.

Память об этом будет жить у нас до конца времен. Прожив десятки лет, вернувшись домой, мы верили, что это не может произойти. Но мы ошибались... Оккупировав Крым, Путин снова лишил нас дома. Но ни репрессии, ни убийства рашистского режима не смогли сломить нашу волю к сопротивлению,

– заявили в "Атеше".

Депортация крымских татар продолжалась до 1989 года, когда им было разрешено вернуться в родной Крым. Это событие стало одной из самых темных страниц в истории крымскотатарского народа. Она признается многими странами и организациями актом геноцида и нарушением прав человека.

В "Атеше" отмечают, что крымские татары снова находятся в центре трагических исторических событий. Но теперь, как отмечают партизаны, у них есть силы сопротивляться тирании. Следовательно, в "Атеше" убеждены, что крымские татары вернутся в родной Крым.

"Мы снова находимся в центре трагических исторических событий, но теперь у нас есть сила, в составе которой мы можем вести сопротивление. Мы стояли у истоков создания "Атеш" и мы верим, что это грозное оружие поможет одержать нам победу! Мы вернулись домой тогда, и вернемся снова, под нашим, сине-желтым флагом!", – говорится в сообщении.

Что известно о движении "Атеш"