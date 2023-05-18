Партизанський рух "Атеш" з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу опублікував звернення. Військовий рух українців і кримських татар пригадав воєнні злочини диктатора Йосипа Сталіна, які сталися 79 років тому.

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Тільки протягом 18 – 20 травня 1944 року депортували понад 190 тисяч кримських татар

"Шановні киримли, 79 років тому над нашим народом скоїли страшний злочин. Комуністичні негідники на чолі з шайтаном Сталіним насильно вигнали наш народ з нашого ж дому, убивши при цьому десятки тисяч людей", – мовиться у повідомленні.

Масова депортація кримських татар з Криму за наказом Сталіна відбулася у травні 1944 року під час Другої світової війни. Радянський диктатор, як і його російські сучасники, цинічно звинуватив кримських татар в колаборації з нацистськими окупантами.

Тільки протягом 18 – 20 травня 1944 року понад 190 тисяч кримських татар було виселено з Криму до різних регіонів Середньої Азії та Сибіру. Внаслідок депортації тисячі людей загинули через небезпеки пересування, недостатні умови життя та репресії.

Пам'ять про це житиме в нас до закінчення часів. Проживши десятки років, повернувшись додому, ми вірили, що це більше не може статися. Але ми помилялися... Окупувавши Крим, Путін знову позбавив нас дому. Але ні репресії, ні вбивства рашистського режиму не змогли зломити нашу волю до опору,

– заявили в "Атеш".

Депортація кримських татар тривала до 1989 року, коли їм було дозволено повернутися в рідний Крим. Ця подія стала однією з найтемніших сторінок в історії кримськотатарського народу. Вона визнається багатьма країнами та організаціями як акт геноциду та порушення прав людини.

В "Атеш" зазначають, що кримські татари знову перебувають у центрі трагічних історичних подій. Та тепер, як наголошують партизани, вони мають сили чинити опір тиранії. Відтак, в "Атеш" переконані, що кримські татари повернуться у рідний Крим.

"Ми знову перебуваємо в центрі трагічних історичних подій, але тепер у нас є сила, у складі якої ми можемо вести спротив. Ми стояли біля витоків створення "Атеш" і ми віримо, що ця грізна зброя допоможе здобути нам перемогу! Ми повернулися додому тоді, і повернемося знову, під нашим, синьо-жовтим прапором!", – мовиться у повідомленні.

Що відомо про рух "Атеш"