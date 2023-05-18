Про це повідомили російські телеграм-канали. Наразі відомо, що робота залізниці призупинена, передає 24 Канал.

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Декілька вагонів зійшли з рейок

Як зазначають пропагандисти, підрив залізничного полотна стався у селі Чистеньке неподалік Бахчисараю. Через так звану "диверсію" вісім вагонів із зерном нібито зійшли з колій, а п'ять з них перевернулись.

Додають, що інцидент стався близько 07:45. Попередньо, ніхто не постраждав.

Біля Бахчисараю вагони зійшли з рейок / Фото з соцмереж

Згодом інформацію про сходження вагонів з рейок підтвердив і глава тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов. Він заявив, що потяги тимчасово не ходять на перегоні Сімферополь-Севастополь, тому пасажирів доставлятимуть автобусами.

Цікаво, що окупант навіть словом не обмовився про причини зупинки роботи залізниці. Натомість у Кримській залізниці таки назвали причину аварії на коліях. Там кажуть, що в усьому винні "сторонні особи, які втрутили в роботу залізничного транспорту".

Інформаційні помийки росіян вже зазначають, що ремонтні бригади взялися ремонтувати пошкодження.

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