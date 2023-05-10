А ось у тимчасово окупованому Севастополі вирішили взятися виправдовуватися за звуки вибухів. Гауляйтер міста заявив про навчання чорноморської флотилії росіян.

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У Бєлгороді росіяни заявили про "атаку" БпЛА

Губернатор Бєлгородської області заявив, що над приватним житловим сектором Білгородського району буцімто здетонували та впали 2 безпілотники. За його словами, через вибухи нібито пошкоджено 2 житлові будинки – у них вибиті вікна та посічені паркани. Також він стверджує, що постраждав один автомобіль. Натомість повідомляється, що постраждалих немає.

У мережі навіть показали уламки цих безпілотників та "руйнування". Звісно, росіянам дорозі тривожно, проте не виключено, що це чергова провокація Кремля. Адже у ГУР раніше повідомляли про те, що окупанти готують провокації у вигляді показових обстрілів прикордонних населених пунктів Росії. А все для того, щоб вчергове звинуватити ЗСУ в атаках на цивільне населення, намагаючись хоч якось відбілити свою репутацію.

Уламки БпЛА на Бєлгородщині: фото РосЗМІ