Американське видання відзначає, що українські військові зуміли навчитися переобладнувати звичайні дрони у бойові, а також виготовляти саморобні безпілотники. Їх журналісти нарекли однією з найбільш смертоносних і найпоширеніших інновацій за час повномасштабного вторгнення.

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Можливості та переваги саморобних дронів

Видання відзначає, що саморобні дрони дозволяють нашим воїнам скидати вибухівку на противника або ж підривати ворожі цілі після зіткнення безпілотника з ними. Серед переваг таких дронів – низька собівартість. Якщо ударні безпілотники, особливо західного виробництва, коштують кілька тисяч доларів, то саморобні коштують кілька сотень. Причина в тім, що для цього українські воїни переобладнують дрони, які зазвичай використовують для зйомок чи розваг.

Українські воїни та волонтери експериментують з переобладнанням дронів, додаючи деталі, роздруковані на 3D-принтерах, та вибухівку. Перевагою такої зброї є можливість дистанційного управління, бо часто західні системи, такі як Switchblade, орієнтуються на заздалегідь запрограмовані цілі, що інколи робить такі дрони менш ефективними на полі бою.

Однак саморобні дрони відзначаються меншим радіусом дії, через що військовим часто доводиться керувати ними безпосередньо з окопів на "нулі". Через це робота операторів дронів є небезпечною.

Деякі саморобні дрони можуть знищувати російську бронетехніку, що, як відзначає видання, є прикладом асиметричної війни, яку можна вести проти противника, в якого є перевага в техніці, зброї та живій силі. Дрон за кілька сотень доларів знищує бронетехніку вартістю кілька сотень тисяч доларів – чудовий приклад асиметричної війни.

Ефективність дронів доводить те, що за час повномасштабної війни з'явилася маса відео, які опублікували військові. На них видно кадри з дронів, які скидають на ворога вибухівку, чим поповнюють ранкову статистику Генштабу ЗСУ.

Зверніть увагу! Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відзначив, що дрони на війні з Росією вийшли на новий рівень і роблять справжню революцію. Тому, за його словами, нам потрібно розвивати цей напрямок, активно розроблять власні системи безпілотників, а також відпрацьовувати захист від ворожих дронів, адже ворог не спить.