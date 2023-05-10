Американское издание отмечает, что украинские военные сумели научиться переоборудовать обычные дроны в боевые, а также производить самодельные беспилотники. Их журналисты назвали одной из самых смертоносных и распространенных инноваций за время полномасштабного вторжения.

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Возможности и преимущества самодельных дронов

Издание отмечает, что самодельные дроны позволяют нашим воинам сбрасывать взрывчатку на противника или взрывать вражеские цели после столкновения беспилотника с ними. Среди преимуществ таких дронов – низкая себестоимость. Если ударные беспилотники, особенно западного производства, стоят несколько тысяч долларов, то самодельные стоят несколько сотен. Причина в том, что для этого украинские воины переоснащают дроны, которые обычно используют для съемок или развлечений.

Украинские воины и волонтеры экспериментируют с переоборудованием дронов, добавляя детали, распечатанные на 3D-принтерах и взрывчатку. Преимуществом такого оружия является возможность дистанционного управления, так как часто западные системы, как Switchblade, ориентируются на заранее запрограммированные цели, что иногда делает такие дроны менее эффективными на поле боя.

Однако самодельные дроны отличаются меньшим радиусом действия, из-за чего военным часто приходится управлять ими непосредственно из окопов на "нуле". Поэтому работа операторов дронов опасна.

Некоторые самодельные дроны могут уничтожать российскую бронетехнику, которая, как отмечает издание, является примером асимметричной войны, которую можно вести против противника, у которого есть преимущество в технике, оружии и живой силе. Дрон за несколько сотен долларов уничтожает бронетехнику стоимостью несколько сотен тысяч долларов – отличный пример асимметричной войны.

Эффективность дронов доказывает то, что за время полномасштабной войны появилась масса видео, опубликованных военными. На них видны кадры из дронов, которые сбрасывают на врага взрывчатку, чем они пополняют утреннюю статистику Генштаба ВСУ.

Обратите внимание! Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что дроны на войне с Россией вышли на новый уровень и совершают настоящую революцию. Поэтому, по его словам, нам нужно развивать это направление, активно разрабатывать собственные системы беспилотников, а также отрабатывать защиту от вражеских дронов, ведь враг не спит.