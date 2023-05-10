Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов, которые каждый день стоят на защите украинского неба. Кроме того, вместе с летчиками командующий Воздушными силами обсудил неотложные проблемы и перспективные вопросы.

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С верой в F-16

Также Николай Олещук оставил послание оккупантам на американской ракете Harm. Командующий Воздушными силами иронически отметил, что не все захватчики смогут прочитать это.

По доброй традиции подписал оккупантам американскую противорадиолокационную ракету HARM! Мое послание частично подлежит цензуре, но, надеюсь, они его прочитали полностью, может не все,

– написал Олещук.

Также командующий Воздушными силами выразил уверенность, что скоро американские ракеты можно будет подписывать на американских истребителях. То есть, на F-16, которые просит у партнеров Украина.

Партнеры обсуждают вопросы предоставления нам современных истребителей

Украина уже долгое время ведет переговоры с партнерами по предоставлению нашей стране западных истребителей F-16, которые позволят существенно укрепить защиту нашего неба и позволят прикрывать воинов на фронте.

9 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его правительство ведет активные переговоры с Данией, Великобританией, США и еще несколькими европейскими странами о предоставлении американских истребителей F-16.

Премьер-министр подчеркнул, что для начала необходимо достичь соглашения между всеми партнерами, как это уже было с поставкой Украине гаубиц и танков Leopard 2. Поэтому дискуссия все еще продолжается.