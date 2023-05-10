Во вторник, 9 мая, на странице аэрокомпании Gravity Industries появились ролики с украинским военным. Собственно, наш защитник решил протестировать инновационный костюм Daedalus Flight Pack, позволяющий человеку летать.
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"Чудо-рюкзак"
Учредителем этой компании и создателем самого реактивного костюма является изобретатель Ричард Браунинг. Также известно, что мужчина долгое время был военнослужащим Королевской морской пехоты Великобритании.
Наша миссия состоит в том, чтобы создать вдохновляющую технологическую компанию, переосмыслив будущее человеческого полета и пионерские аэронавигационные инновации,
– комментировал свою разработку учёный.
Очевидно, подобные ролики свидетельствуют о том, что и он, и Gravity Industries готовы поддерживать Украину. К слову, такие "чудо-рюкзаки" тестируют, в частности, также американские и британские солдаты.
Известно, что это устройство весит 27 кг. Максимальное время полета человека с помощью Daedalus Flight Pack достаточно короткое – 10 минут, а текущий рекорд скорости – 137 километров в час.
Рюкзак может достигать высоты 610 метров. Хотя разработчиками предусмотрено, что при нормальном использовании человек будет летать на высоте всего от трех до четырех метров над землей.
Кроме того, отметим, что Ричард Браунинг начал работу над проектом еще в 2016 году. Что не удивительно, его костюм сравнивают с доспехами Железного человека.
Стоит он, кстати, на момент тестирования 250 тысяч долларов. После запуска производства цена должна упасть.