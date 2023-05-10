У вівторок, 9 травня, на сторінці аерокомпанії Gravity Industries з'явилися ролики з українським військовим. Власне, наш захисник вирішив протестувати інноваційний костюм Daedalus Flight Pack, що дозволяє людині літати.
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"Диво-рюкзак"
Зазначимо, що засновником цієї компанії та творцем самого реактивного костюма є винахідник Річард Браунінг. Також відомо, що чоловік тривалий час був військовослужбовцем Королівської морської піхоти Великої Британії.
Наша місія полягає в тому, щоб створити надихаючу технологічну компанію, переосмисливши майбутнє людського польоту та піонерські аеронавігаційні інновації,
– коментував свою розробку науковець.
Вочевидь, подібні ролики засвідчують, що і він, і Gravity Industries готові підтримувати Україну. До слова, такі "диво-рюкзаки" тестують, зокрема, також американські та британські солдати.
Відомо, що цей пристрій важить 27 кілограмів. Максимальний час польоту людини за допомогою Daedalus Flight Pack доволі короткий – 10 хвилин, а поточний рекорд швидкості – 137 кілометрів на годину.
Рюкзак може досягати висоти у 610 метрів. Хоча розробниками передбачено, що за нормального використання людина літатиме на висоті лише від три до чотирьох метрів над землею.
Окрім того, зазначимо наостанок, що Річард Браунінг розпочав роботу над проєкт ще у 2016 році. Що не дивно, його костюм порівнюють з обладунками Залізної людини.
Коштує він, до речі, станом на момент тестування 250 тисяч доларів. Після запуску виробництва ціна має впасти.