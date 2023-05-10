Микола Олещук подякував українським пілотам, які щодня стоять на захисті українського неба. Крім того, разом з льотчиками командувач Повітряних сил обговорив нагальні проблеми та перспективні питання.

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З вірою в F-16

Також Микола Олещук залишив послання окупантам на американській ракеті Harm. Командувач Повітряних сил іронічно відзначив, що не всі загарбники зможуть прочитати це.

За доброю традицією підписав окупантам американську протирадіолокаційну ракету HARM! Моє послання частково підлягає цензурі, але, сподіваюсь, вони його прочитали повністю, може не всі,

– написав Олещук.

Також командувач Повітряних сил висловив упевненість, що скоро американські ракети можна буде підписувати на американських винищувачах. Тобто на F-16, які просить у партнерів Україна.

Партнери обговорюють питання надання нам сучасних винищувачів

Україна вже тривалий час веде перемовини з партнерами про надання нашій країні західних винищувачів F-16, які дозволять суттєво зміцнити захист нашого неба та дозволять прикривати воїнів на фронті.

9 травня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його уряд веде активні переговори з Данією, Великою Британією, США та ще кількома європейськими країнами про надання американських винищувачів F-16.

Прем'єр-міністр наголосив, що для початку необхідно досягти угоди між усіма партнерами, як це вже було з постачанням Україні гаубиць та танків Leopard 2. Тому через це наразі дискусія все ще триває.