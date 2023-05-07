В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что беспилотники вышли на новый уровень. По его словам, дроны совершают революцию на фронте.

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Нужно производит свои дроны и учиться противодействовать российским

Юрий Игнат отметил, что Украине нужно развивать собственное производство беспилотников, ведь они в будущем могут давать преимущество.

Это касается БПЛА квадрокоптерных типов и разного уровня – тактического, стратегического и т.п. Это то, что нужно сегодня развивать в Украине, то, что будет давать в будущем преимущество,

– отметил спикер Воздушных сил.

В то же время Юрий Игнат отметил, что нужно не только развивать собственное производство, но и систему борьбы с беспилотниками, ведь враг не спит и вполне вероятно, что Россия будет пытаться наладить широкое производство своих беспилотников, в том числе и ударных.

Тем временем оккупанты придумывают "невероятные успехи"

Российское минобороны решило придумать новую сказку об "успехах на фронте" и решило заявить о перехвате сразу 22 якобы украинских беспилотников ночью 7 мая. В Москве говорят, что якобы 22 дрона были уничтожены зенитко-ракетными комплексами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Вот чем действительно минувшей ночью занимались россияне в Черном море, так это терроризированием украинцев – враг поднял несколько стратегических бомбардировщиков, с которых запустил ракеты Х-22 по Югу. Взрывы раздались в Николаеве и Одессе, но в городах попаданий не зафиксировали.

Однако, по словам руководителя объединенного координационного штаба Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, россияне попали в промышленный цех, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Остальные ракеты, вероятно, попали в поля, поскольку Х-22 имеют низкую точность.