Про це заявили самі ж партизани. Вони вважають, що міст необхідно зруйнувати.

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"Атеш" виявив засоби ППО біля Кримського мосту

Агент руху "АТЕШ" доповідав, що знайшов засоби ППО та машини для створення димової завіси "ТДА-3", що прикривають Кримський міст. Військові засоби розміщені на в'їзді до Криму з боку Тамані.

Ці дими використали для відбиття атаки на міст 12 серпня. Тоді окупанти й приховали процедури оборони переправи та місця розташування засобів ППО.

Міст має бути зруйнований! Якщо ти вважаєш так само – пиши нам у @atesh_ fire. Разом ми цього досягнемо,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про рух "Атеш" "Атеш" оголосив про свою діяльність 29 вересня 2022 року. У зверненні представник партизанів заявив, що в підпільний рух входять кримські татари, українці та росіяни. Вони ведуть діяльність не лише на тимчасово окупованих територіях України, а навіть у Росії. Рух брав на себе відповідальність за низку диверсій на території країни-агресорки.

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Коротко про вибухи на Кримському мосту