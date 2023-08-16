Про це заявили самі ж партизани. Вони вважають, що міст необхідно зруйнувати.
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"Атеш" виявив засоби ППО біля Кримського мосту
Агент руху "АТЕШ" доповідав, що знайшов засоби ППО та машини для створення димової завіси "ТДА-3", що прикривають Кримський міст. Військові засоби розміщені на в'їзді до Криму з боку Тамані.
Ці дими використали для відбиття атаки на міст 12 серпня. Тоді окупанти й приховали процедури оборони переправи та місця розташування засобів ППО.
Міст має бути зруйнований! Якщо ти вважаєш так само – пиши нам у @atesh_ fire. Разом ми цього досягнемо,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про рух "Атеш""Атеш" оголосив про свою діяльність 29 вересня 2022 року. У зверненні представник партизанів заявив, що в підпільний рух входять кримські татари, українці та росіяни. Вони ведуть діяльність не лише на тимчасово окупованих територіях України, а навіть у Росії. Рух брав на себе відповідальність за низку диверсій на території країни-агресорки.
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Коротко про вибухи на Кримському мосту
- Від початку повномасштабного російського вторгнення Кримський міст щонайменше тричі зазнавав атак. Перша відбулася у жовтні 2022 року, внаслідок чого обвалилися прольоти незаконної переправи.
- Друга атака на Кримський міст трапилася в липні 2023 року. Внаслідок удару там пошкодилося дорожнє полотно.
- Утретє Кримський міст зазнав пошкоджень 12 серпня. Його могли атакувати дронами або ракетами. Росія традиційно заявила про нібито успішну роботу ППО, хоча в районі моста було чітко видно сірий дим.
- Наразі росіяни продовжують ремонтувати Кримський міст. Супутникові знімки показали, що роботи на мостовому переході тривають доволі повільно.