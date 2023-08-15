Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он отметил, что больше всего россиян волнует то, как скрыть степень разрушения.

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Снабжение идет через Крым

С начала полномасштабного вторжения Крымский мост по меньшей мере трижды подвергался атакам. Однако, к сожалению, пока неизвестны результаты крайнего "хлопка". По словам очевидцев, было восемь взрывов с разным интервалом, а затем появился белый дым, маскировавший мост.

Я надеюсь уже завтра мы увидим спутниковые фотографии Крымского моста и сможем оценить последствия хлопка. Если этот "хороший" человек, пускающий ракеты, нарушит железнодорожное сообщение через Крымский мост, тогда фактически мышеловка захлопнется для всей группировки российских войск, которые расположены возле Мелитополя и вокруг него,

– сказал Жданов

Начиная от Волновахи и до Днепра на запад, как отметил эксперт, поставки идут через Крым. А вот Донбасс, Донецкая и Луганская области поставляются через украинско-российскую границу.

"Если мы повреждаем Крымский мост, то эта группировка зависает в воздухе. Машинами много не навозишь, сколько бы там фур ни отправляли. Но поставки для такой большой группы войск без железной дороги невозможны. У нас есть все шансы. Тем более если мы говорим о конце весны – начале лета 2024 года", – отметил Жданов.

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