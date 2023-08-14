Шансы, что на Крымский мост выпустили ракету С-200 в теории возможны. Однако для этого нужно было ее модифицировать. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Андрей Крамаров, уточнив, что есть несколько нюансов в работе ракеты.

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Что не так с ракетой С-200

Минобороны России сообщило, что якобы удалось сбить ракету, выпущенную из установки С-200. Известно, однако, что эта установка снята с украинского вооружения и стационарна немобильная.

Теоретически ракета С-200 разрабатывалась с возможностью нанесения ударов как ракета "земля-земля". Для того чтобы оснастить ее ядерной боеголовкой и она могла быть использована в критическом случае,

– заметил Андрей Крамаров.

Однако даже когда россияне используют более современные комплексы С-300 как баллистическую ракету, они демонстрируют очень низкую точность. Можно предположить, что ракета С-200 действительно летела не как баллистическая, а как сверхзвуковая крылатая ракета.

"Но все советские ракеты, которые разрабатывали с целью нанесения ядерных ударов, имеют просто безумное круговое вероятное отклонение. То есть от точки, куда они должны попасть. Думаю, оно могло достигать и трех, и четырех километров", – отметил военный эксперт.

В конце концов это действительно не было так важно, когда ракета переносила ядерную боеголовку.

Однако шанс есть

Можно предположить, что в Украине ракету усовершенствовали, взяв за основу двигатель, параметры дальности и доработав параметры и систему наведения.

Но это все еще очень тяжело, ракетой такого типа попасть в объект как Крымский мост. Вероятно, наносили удары комбинированно, возможно, использовали наши ракетные комплексы. Например, ракета "Нептун" могла бы нанести такой удар,

– предположил Крамаров.

Кроме того, Украина значительно расширила свою номенклатуру беспилотных летательных аппаратов. Так что нельзя исключить, что на Крымский мост летели дроны. В частности, в комбинации с чем-нибудь другим.

"Теоретически ракета С-200 также могла быть, если в ней доработали головку самонаведения. Хотя каких-либо доказательств о том, что это была именно ракета типа С-200, россияне не предоставили", – заметил военный эксперт.

Андрей Крамаров предположил, могла ли Крымский мост поразить С-200: смотрите видео

Основная цель на Крымском мосту

По мнению Крамарова, это был удар, нанесенный днем разного типа БПЛА. Вероятно, его главной целью стала разведка информации о состоянии и размещении российской ПВО. Заметим, что в этом ВСУ очень помогают россияне, которые сразу снимают работу, а соответственно и место противовоздушной обороны.

По неподтвержденной информации, попадания в Крымский мост были. В то же время не было сообщений о критичности нанесенных повреждений.

Главная задача для нас – уничтожение железнодорожной ветви Крымского моста, хотя ее и так ограниченно используют. У них беда за бедой, потому что во время последней атаки морскими дронами была повреждена железнодорожная ветка,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому россияне уже отказались от того, чтобы перевозить по этому пути тяжелые грузы большими эшелонами. Начали использовать большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который недавно успешно подбили.

"Его начали использовать для перетаскивания тяжелой бронетехники и передислокации в порт Керчи. Потом идет та ветвь, что и на Крымском мосту. Соответственно дальше – логистика по Крыму и Югу. Но и он чуть-чуть не выдержал", – сиронизировал Крамаров.

Следует заметить, что у россиян нет больше столь большого десантного корабля. Кроме того, логистика из Новороссийска в Керчь в целом довольно опасная, учитывая работу наших морских дронов.

"Хлопок" на Крымском мосту: коротко