Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, террор россиян против гражданских объектов свидетельствует о том, что они не понимают решимости украинцев.

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Почему Россия прибегает к террору

В понимании оккупантов, в местах, по которым они целят, якобы находятся огромные склады западной техники.

"Кроме того, действиями россиян руководит жажда уничтожения. Это бессильная ярость: они не способны вернуть Украину в лоно московской недоимперии. Они уже никогда нас не поймут, ведь сегодня мы кровью опровергаем их представления об "одном народе", – объяснил Черник.

Также оккупанты прибегают к обстрелам в надежде, что это поможет им посеять страх и панику среди гражданского населения. Они надеются, что это будет давить на украинские власти в вопросе мирных переговоров.

"У врага продолжается агония. Ему очень сильно нужно перемирие, но на этом отрезке войны "переговоры с оккупантом не могут длиться дольше автоматной очереди", как говорил последний командующий УПА Василий Кук", – отметил военный эксперт.

Петр Черник о российских террористических обстрелах: смотрите видео

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