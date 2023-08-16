Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, террор россиян против гражданских объектов свидетельствует о том, что они не понимают решимости украинцев.
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Почему Россия прибегает к террору
В понимании оккупантов, в местах, по которым они целят, якобы находятся огромные склады западной техники.
"Кроме того, действиями россиян руководит жажда уничтожения. Это бессильная ярость: они не способны вернуть Украину в лоно московской недоимперии. Они уже никогда нас не поймут, ведь сегодня мы кровью опровергаем их представления об "одном народе", – объяснил Черник.
Также оккупанты прибегают к обстрелам в надежде, что это поможет им посеять страх и панику среди гражданского населения. Они надеются, что это будет давить на украинские власти в вопросе мирных переговоров.
"У врага продолжается агония. Ему очень сильно нужно перемирие, но на этом отрезке войны "переговоры с оккупантом не могут длиться дольше автоматной очереди", как говорил последний командующий УПА Василий Кук", – отметил военный эксперт.
Петр Черник о российских террористических обстрелах: смотрите видео
Куда Россия направила ракеты 15 августа
- Одной из основных целей российской атаки был Львов. Однако вместо складов с оружием оккупанты попали в детский сад, на территории которого образовалась огромная воронка.
- А в Днепре в ночь на 15 августа террористы повредили городской бассейн, в котором неоднократно проводились всеукраинские соревнования. Он расположен вблизи густонаселенного района города, где нет военных объектов.
- К несчастью, атака на предприятие по производству подшипников в Луцке унесла жизни трех его работников. Еще одного удалось спасти из-под завалов.