Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, терор росіян проти цивільних об'єктів свідчить про те, що вони не розуміють рішучості українців.

Дивіться також Успіхи ЗСУ на Бердянському напрямку: якими будуть наступні кроки у звільненні територій

Чому Росія вдається до терору

В розумінні окупантів, в місцях, по яких вони б’ють, нібито знаходяться велетенські склади західної техніки, які вони прагнуть вполювати.

"Окрім того, діями росіян керує жага нищення. Це безсила лють: вони не спроможні повернути Україну в лоно московської недоімперії. Вони вже ніколи нас не зрозуміють, аже сьогодні ми кров'ю спростовуємо їхні уявлення про "адін народ", – пояснив Черник.

Також окупанти вдаються до обстрілів у надії, що це допоможе їм посіяти страх і паніку серед цивільного населення. Вони сподіваються, що це тиснутиме на українську владу в питанні мирних перемовин.

"У ворога триває агонія. Йому дуже сильно потрібне перемир'я, але на цьому відтинку війни "перемовини з окупантом не можуть тривати довше автоматної черги", як казав останній командувач УПА Василь Кук", – зазначив військовий експерт.

Петро Черник про російські терористичні обстріли: дивіться відео

Куди Росія спрямувала ракети 15 серпня