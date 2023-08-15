Російські окупанти атакували мирні українські міста. У Луцьку загинули 3 людей. У Львові та на території львівської області пошкоджені понад 100 будинків. Тим часом у російському міноборони вже заявили про те, що начебто "усі військові цілі були знищені". Заяву поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Росія обстріляла Україну ракетами, які виготовила цього року з іноземних мікросхем

Знищивши дитсадок, Росія відзвітувала про удари по "ключових підприємствах військової промисловості". Загарбники поширюють фейк, що військово-промисловому комплексу України начебто завдано значної шкоди. Як то кажуть, не було жодного дня, коли Росія б не брехала.

Головне про атаку 15 серпня

Загалом російські окупанти у ніч на 15 серпня атакували 8 регіонів. Ворог випустив 28 ракет. Захисники українського неба збили 16 з них. Росія атакувала Україну ракетами Х-22. Такий тип ракет захисники українського неба не збили жодного разу. На жаль, атака забрала життя 3 людей. Окрім того, є постраждалі.

Людей просять не ігнорувати сповіщення про тривогу. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.