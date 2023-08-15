Российские оккупанты атаковали мирные украинские города. В Луцке погибли 3 человека. Во Львове и на территории львовской области повреждены более 100 домов. Между тем, в российском минобороны уже заявили о том, что якобы "все военные цели были уничтожены". Заявление распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Россия обстреляла Украину ракетами, изготовленными в этом году из иностранных микросхем.

Уничтожив детсад, Россия отчиталась об ударах по "ключевым предприятиям военной промышленности". Захватчики распространяют фейк, что военно-промышленному комплексу Украины вроде бы нанесен значительный ущерб. Как говорится, не было ни одного дня, когда Россия бы не врала.

Главное об атаке 15 августа

В целом российские оккупанты в ночь на 15 августа атаковали 8 регионов. Враг выпустил 28 ракет. Защитники украинского неба сбили 16 из них. Россия атаковала Украину ракетами Х-22. Такой тип ракет защитники украинского неба не сбили ни разу. К сожалению, атака унесла жизни 3 человек. Кроме того, есть пострадавшие.

Людей просят не игнорировать уведомление о тревоге. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.