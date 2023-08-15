Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що збити Х-22 можуть лише комплекси "Patriot", передає 24 Канал.

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У чому особливість Х-22

Ігнат пояснив, що ракети Х-22 хоч і вважаються крилатими, але вони надзвукові й летять близько 4 000 кілометрів за годину. Вони заходять на ціль переважно по балістичній траєкторії, тому такі ракети не доступні для збиття звичайними засобами ППО.

Жодну з ракет Х-22 не було знищено взагалі, а не тільки сьогодні,

– повідомив Ігнат.

Ігнат повідомив, що ракетами Х-22 сьогодні атакували Донеччину сьогодні. З шести літаків Ту-22М3 ворог випустив 4 ракети Х-22. Загалом ворог випустив 24 ракети, сили та засоби ППО змогли ліквідувати.

"Так, хотілося б збити більше, досягти того результату, який був напередодні, коли в зоні відповідальності ОК "Південь" був 100% результат збиття ракет. Але 16 із 24 – це теж доволі високий результат", – розповів про успіхи ППО Ігнат.

Знищення крилатих ракет противника, малопомітних цілей, тим паче ви бачили, як ворог застосовував сьогодні ці ракети. Уже у притаманній формі ракети постійно змінюють маршрут, шукають слабкі місця протиповітряної оборони. Вони розвертаються й на 180 градусів, аби ускладнити роботу ППО.

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