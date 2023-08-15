Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, наголосивши, що крилаті ракети – досить складні цілі для збиття. Однак українській ППО вдається їх знищувати.

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Окупанти регулярно намагаються заплутати українських військових. Вони постійно змінюють траєкторії руху ракет вже під час польоту. А також – використовують місцевість, щоб якнайнижче пролетіти.

Ми намагаємося якнайшвидше інформувати людей про напрямки руху ракет. Буває, що вводиш ті три слова, а ракета вже змінює курс і рухається в іншому напрямку. Навіть на 180 градусів. Ворог використовує такі тактичні прийоми і з "Шахедами", і з крилатими ракетами, щоб заплутати нашу ППО,

– зауважив Ігнат.

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Які ракети використала Росія

Як наголосив Ігнат, вночі окупанти запустили 20 ракет з 11 літаків Ту-95 поблизу Каспійського моря. Там переважно використовують Х-101/Х-555. Крім того, росіяни запустили ще 4 "Калібри" з фрегата в районі Ялти. Це все – дозвукові ракети.

Ракети рухалися в різні регіони України. Працювала ППО. У Дніпропетровській області вдалося збити 7 ракет. Ще певну кількість вдалося збити далі,

– розповів Ігнат.

Дещо пізніше окупанти запустили 4 надзвукові ракети з Ту-22М3. Вони летіли на Донеччину в бік Краматорська. Також була інформація про пуски ракет з С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Масований ракетний удар 15 серпня: коротко