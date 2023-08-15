Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він також розповів, що найскладніша ситуація – у Залізничному районі міста, повідомляє 24 Канал.

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Наслідки ракетної атаки на Львівщину

У Залізничному районі Львова – найбільше пошкоджень унаслідок російської атаки. Там уразило близько 100 будинків. За словами Козицького, комісія зафіксувала, що найбільше постраждав будинок на вулиці Каховській, а також медичний коледж. Також є пошкодження у будинках на Городоцькій, Трещаківського, Гарматія та Тюльпановій.

У Львові вибило або пошкодило близько 500 вікон та понад 40 одиниць вхідних дверей. Заміни або ремонту потребують покрівлі у 6 багатоквартирних та 4 приватних будинках. У 17 квартирах з'явилися тріщини на стінах. Обстеження триває,

– заявив Козицький.

Крім того, у Ставчанах після атаки не підлягають відновленню 3 житлові будинки та стільки ж господарських споруд. У селі Суховоля пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі.

Наслідки російської атаки на Львів: дивіться відео

Ракетна атака на Львів: коротко