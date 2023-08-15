На этом спортивном объекте в частности занимались дети. Оккупанты изуродовали его.
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"Уничтожают все, что так старательно создавали украинцы"
Важен спортивный объект для Днепра. Здесь принимали всеукраинские соревнования. Занимались дети,
– подчеркнул глава ОВА.
Сергей Лысак добавил, что российские ракеты повредили этот объект. В результате обстрела там вылетели окна, также избит фасад и внутренняя стена.
"Снова страдает гражданская инфраструктура. Болотные уничтожают все, что так старательно создавали украинцы", – подчеркнул чиновник.
Также добавил, что пожар на промышленном объекте уже был потушен.
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Последствия ракетных обстрелов Днепра / Фото с телеграма Лысака
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В результате ракетного удара ранены два человека
- Сергей Лысак рассказал, что оккупанты ударили по одному из промышленных предприятий Днепра в 04:20. На месте вспыхнул пожар.
- Ранены 2 человека. 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину пришлось госпитализировать. Он находится в состоянии средней тяжести.
- Пожар охватил более 800 квадратных метров. Его уже локализовали.
- Во время массовой утренней атаки над Днепропетровщиной сбили 7 крылатых ракет Х-101/555.