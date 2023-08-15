На этом спортивном объекте в частности занимались дети. Оккупанты изуродовали его.

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"Уничтожают все, что так старательно создавали украинцы"

Важен спортивный объект для Днепра. Здесь принимали всеукраинские соревнования. Занимались дети,

– подчеркнул глава ОВА.

Сергей Лысак добавил, что российские ракеты повредили этот объект. В результате обстрела там вылетели окна, также избит фасад и внутренняя стена.

"Снова страдает гражданская инфраструктура. Болотные уничтожают все, что так старательно создавали украинцы", – подчеркнул чиновник.

Также добавил, что пожар на промышленном объекте уже был потушен.

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Последствия ракетных обстрелов Днепра / Фото с телеграма Лысака

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