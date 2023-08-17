В настоящее время эвакуировали более 400 человек. Среди них дети, старики и маломобильные. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.
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Вера не защитит от ракет
Четыре района Харьковской области и десятки сел оказались под российскими обстрелами. Сейчас идет эвакуация из Купянщины. К ней уже привлечены более 14 волонтерских организаций, также помогает полиция и Красный Крест. Применяют специальный транспорт, в том числе скорые.
Волонтеры, рискуя собой, доезжают до крайних сел, чтобы помочь спасти людей. К сожалению, многие, несмотря на опасность, остаются и пытаются жить своей жизнью. Однако вера в то, что все будет хорошо, не спасет от вражеских ракет. Нужно эвакуироваться хотя бы на время,
– отметила корреспондентка из Харькова.
Людей, которые эвакуируются из опасных регионов, привозят в сборные пункты, а откуда распределяют по общежитиям, гостиницам, санаториям и т.д. Также оказывается помощь в переезде в другие города и области Украины.
"Надо решиться уехать. Ситуация с обстрелами на этом участке обостряется и дальше будет гораздо труднее уехать. Риск для волонтеров и жителей увеличивается", – подчеркнула Черненко.
Оперативная ситуация в Харькове и области: смотрите видео
Оккупанты применяют разнообразное вооружение
В течение суток 16 августа российские оккупанты обстреляли Купянск и соседние села. Российские захватчики применяли дроны "Шахеды", ракеты С-300 и Х-22, которыми также били по пригороду Харькова. В результате вражеских атак пострадала гражданская инфраструктура, частично частные дома. К счастью, обошлось без раненых и жертв.
Россияне обстреляли Петропавловку. Я помню, как мы еще весной смогли спокойно туда доехать. Спокойно, имею в виду во время эвакуации, но хотя бы не было слышно взрывы, сейчас очень сильно обстреливают эту территорию. В нескольких километрах от этих сел линия фронта,
– сказал корреспондентка из Харькова.
Под ударами с воздуха находились десятки населенных пунктов в Харьковской области. В результате чего занялось около 4 пожаров, в основном на Купянщине. В селе Большая Рогань повреждено частное домовладение.
Какая ситуация в Харьковской области: последние новости
- В течение 16 августа Россия нанесла удары по населённым пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В результате атаки произошло возгорание частных и дачных домов.
- Россия хочет реванша на Купянском направлении, однако все надежды врага напрасны. Вооруженные Силы привлекли дополнительные резервы и остановили попытки наступления захватчиков вблизи города Купянск.
- Военный аналитик Олег Жданов считает, что россияне могут предпринять еще одну попытку возобновить наступление на Купянск, где достаточно узко и, по мнению Валерия Герасимова, это может стать российской золотой карточкой, которая спасет оккупантов от разгрома на южной части фронта, а именно в Запорожской области.