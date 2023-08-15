Более 1,2 миллиарда гривен пойдут на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины. Об этом украинский премьер Денис Шмыгаль сказал 15 августа на заседании Кабмина.

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Какие именно области усилят

По словам премьера, будет усилена оборона на Харьковщине и Черниговщине.

По запросу Харьковской и Черниговской ОВА направляем 911,5 миллиона для Харьковщины и более 363 миллиона гривен для Черниговщины на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений,

– сказал Шмыгаль.

Как пояснил глава правительства, Харьковская и Черниговская ОВА являются заказчиками этих работ. Они же являются и исполнителями. Он добавил, что Кабмин укрепляет безопасность и обороноспособность Украины.

Другие заявления Шмыгаля