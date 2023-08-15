Понад 1,2 мільярда гривень підуть на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України. Про це український прем'єр Денис Шмигаль сказав 15 серпня на засіданні Кабміну.

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Які саме області посилять

За словами прем'єра, буде посилено оборону на Харківщині та Чернігівщині.

На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 мільйона для Харківщини та понад 363 мільйони гривень для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд,

– сказав Шмигаль.

Як пояснив голова уряду, Харківська та Чернігівська ОВА є замовниками цих робіт. Вони ж є і виконавцями. Він додав, що Кабмін зміцнює безпеку та обороноздатність України.

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