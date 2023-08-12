Безпека учнів під час навчального процесу у школах – це пріоритетне завдання, про що неодноразово повідомляли у МОН, МВС та інших відомствах. Усі школи повинні бути обладнані укриттями вже до 1 вересня, тобто якщо роботи ще десь не завершили, вони повинні бути на завершальній стадії.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також наголосив, що жодних відмовок бути не може, адже потрібні кошти на обладнання укриттів для забезпечення безпеки дітей були виділені.

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Окрім того, укриття повинні відповідати ряду вимог, бути зручними та функціональними.

Мають бути якісні, комфортні та надійні укриття. Також розроблені типові проєкти дитсадків та шкіл, які враховують сучасні вимоги щодо безпеки, безбар’єрності та енергоефективності. Органи місцевого самоврядування можуть безплатно скористатися цими проєктами та заощадити кошти й час на розробку документації,

– доповів прем'єр.

Він також додав, що через неналежний стан укриттів деяких керівників на місцях вже звільнили з посад. Незабаром відбудеться ще одна перевірка стану укриттів, і там, де він не покращився, будуть негайні кадрові рішення.